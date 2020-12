Prinz Charles: Bittere Tränen wegen Sohn William!

Nicht nur der "Megxit" sorgte in diesem Jahr bei allen Royalisten für mächtig Wirbel. Die Krone wurde in den letzten Monaten immer wieder vor eine Reihe von Herausforderungen gestellt, welche der Queen mächtig Kopfzerbrechen bereiteten. Um so wichtiger somit, dass die Krone sich auf den kühlen Kopf der Königin verlassen konnte. Doch jetzt das Traurige! Während Prinz Charles in den letzten Jahren auch immer wieder probierte, seine Mutter zu unterstützen, kriegt er vom britischen Volk nun eine harte Abfuhr...