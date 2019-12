Prinz Charles & Camilla: Ehe-Drama! Jetzt kommt das dicke Ende

Reddit this

Schicksalstage am englischen Hof: Nun gibt es auch noch Sorgen um Prinz Charles und Herzogin Camilla...

Von Ruhe, Festtagsstimmung und Besinnlichkeit dürfte Queen Elizabeth II. momentan leider nicht viel spüren: Der unfassbare Skandal um Sex mit Minderjährigen, in den ausgerechnet ihr Lieblingssohn verstrickt ist, hält die Adelswelt in Atem. Und Prinz Andrews’ Erklärungs-Interview wirkte für viele nicht nur fadenscheinig, sondern scheinheilig. Nun wird es wohl eine Anhörung geben, Andrew (59) wird vermutlich nie wieder Ämter für das Königshaus übernehmen. Sogar die Hochzeit von Tochter Beatrice (31) ist in Gefahr! Kann sie überhaupt wie geplant stattfinden? Das Ansehen des Hofes leidet schwer. Obwohl die konservative Queen seit Jahrzehnten versucht, die royale Familie ohne Schreckensmeldungen zusammenzuhalten.

Die Ehe von Charles und Camilla ist in der Krise

Und nun taucht auch noch das nächste Problemfeld auf: die Ehe von (71) und Herzogin Camilla (72)! Wie bitte? Die beiden wirkten doch so harmonisch. Doch auch bei diesen beiden ist in letzter Zeit immer öfter von einer Krise die Rede. Kürzlich reiste Camilla ohne Charles aus Neuseeland ab. Inzwischen macht er Termine, zu denen sie grundlos nicht mitkommt. Und der Hof gibt keine Erklärungen dafür ab. Die beiden haben sich offenbar mehr und mehr voneinander entfernt. Ein Drama für das Paar!

Wie viel Sorgen kann die Queen noch ertragen? Inzwischen rechnen Experten damit, dass sie sich spätestens 2021 zurückziehen wird. Reicht ihre Kraft bis dahin? Fakt ist: Sollte es in der Ehe von Charles und Camilla kriseln, muss Elizabeth ihrem ältesten Sohn und Nachfolger beistehen.

