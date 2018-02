Prinz Charles & Camilla: Eifersuchts-Drama!

Oh, oh... Bahnt sich da vor der royalen Hochzeit ein handfestes Ehedrama im englischen Königshaus an? Camilla soll außer sich vor Eifersucht sein - und zwar ausgerechnet auf ihre Schwiegertochter in spe...

Prinz Charles ist neuerdings nämlich ein großer Fan von "Suits" - der Serie, durch die Meghan Markle zum Star wurde. Daas Problem: Wenn der 69-Jährige mit Meghan über ihre Rolle spricht, bezieht er sich immer wieder auf ihre "sexy Szenen", so ein Insider zu "Life & Style".

Camilla vertraut Charles nicht mehr

"Er verhält sich sehr flirtend mit ihr und hat sie ein paar Mal rot werden lassen", sagt die Quelle. Obwohl sich Charles nichts dabei gedacht hat, tobt seine Camilla vor Eifersucht. "Sie denkt, dass Charles auf Meghan steht", heißt es. "Neulich, als sie ihn zum wiederholten Mal beobachtete, sie schrie ihn an: 'Hör auf, Meghan anzulächeln!' und stürmte wütend hinaus. "

Klingt nach ziemlich dicker Luft im Palast! Bleibt zu hoffen, dass sich Charles und Camilla bis zur Hochzeit im Mai ausgesprochen haben - sonst dürfte das Lächeln der Schwiegereltern auf den Hochzeitsfotos ziemlich gequält wirken...