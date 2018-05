Prinz Charles & Camilla: Jetzt sprechen sie Klartext!

Welch wundervolle Nachrichten von Prinz Charles und Camilla! In knapp einer Woche geben sich Prinz Harry und Meghan Markle endlich das Ja-Wort! Dass die Vorbereitungen dafür schon jetzt auf Hochtouren laufen und die Briten kaum ein anderes Thema kennen, ist klar. Doch was denken der Vater von Prinz Harry und Camilla über das freudige Ereignis? In einer überraschend ehrlichen Nachricht sprechen die jetzt Klartext!

Prinz Charles: Er hat endgültig genug!

Prinz Charles und Camilla: Rührende Worte an Prinz Harry und Meghan Markle

Während Prinz Charles und Camilla den Blumenmarkt in Nizza besuchten, nutzen sie die Chance, um ein paar Worte zu dem anstehenden royalen-Großereignis zu verlieren. So sollen sie laut "Town and Country" beteuert haben, dass sie den Hochzeitstag schon jetzt kaum erwarten können. Prinz Charles äußerte auf die Frage, wie es ihm aktuell geht: "Offensichtlich großartig. Ich bin sicher, es wird ein ganz besonderer Tag für alle." Und Camilla?

Prinz Charles & Camilla: Aufregende Zeiten!

Während Prinz Charles für seine souveräne Art bekannt ist, soll Camilla weit aus aufgeregter sein. So soll sie verraten haben, dass sie die Zeit aktuell sehr aufregend finden würde. Dabei soll sie ebenfalls auf die Geburt von Prinz Louis, dem dritten Kind von Herzogin Kate und Prinz William, angespielt haben. Ist zu hoffen, dass sie den 19. Mai -trotz Aufregung- genießen wird...