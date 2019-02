Prinz Charles & Camilla: Unehelicher Sohn aufgetaucht!

Reddit this

und Camilla Parker Bowles sind seit fast 14 Jahren verheiratet. Doch ihre Liebe begann skandalös. Denn der Sohn von Queen Elizabeth hatte eine Affäre mit der heute 71-Jährigen, während er mit Prinzessin Diana verheiratet war. Haten sie damals auch einen unehelichen Sohn?

Prinz Charles & Herzogin Camilla: Ehe-Drama wegen einer anderen!

Prinz Charles und Camilla: Haben sie einen Sohn?

Plötzlich meldet sich ein Mann, der zumindest das behauptet. Simon Dorante-Day ist sich sicher: Er ist der leibliche Sohn von Prinz Charles und Camilla Parker Bowles.

Angeblich wurde er von der damals sehr jungen Camilla zur Welt gebracht. Genauer gesagt 1966. Da war die Frau von Prinz Charles gerade einmal 18 Jahre alt. Der Monarch selbst süße 17. Camilla soll ihr Baby damals zu Adoption freigegeben haben. Mit 18 Monaten wurde er schließlich adoptiert.

Doch wie kommt Simon Dorante-Day auf diese Idee?

Ist Prinz Charles wirklich der Vater von Simon Dorante-Day?

Im Interview mit dem australischen Magazin "New Idea" lässt Simon Dorante-Day die Bombe platzen. "Ich war meiner Großmutter sehr nahe, und sie hat mir oft gesagt, dass ich ein Kind von Camilla und Charles bin. Sie hat es nicht nur angedeutet, sie hat es mir gesagt", erklärt der 52-Jährige. Beweisen will er seine Theorie sogar mit einem Foto, dass dieÄhnlichkeit zu ihm und dem Sohn von Camilla und ihrem Ex Andrew Parker Bowles zeigen soll. Selbst Diana soll von Simon gewusst haben.

Ob der Wahl-Australier wirklich die Wahrheit sagt? Eher unwahrscheinlich! Prinz Charles und Camilla sollen sich ofiziell erst seit 1970 kennen. Außerdem soll das britische Königshaus mittlerweile sogar die Polizei eingeschaltet haben...