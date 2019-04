Ihre Beziehung stand lange unter keinem guten Stern: Als in einer von Prinzessin Diana autorisierten 1994 behauptet wurde, dass Camilla und Charles seit 1986 eine außereheliche Affäre hätten, ging ein Beben durch Großbritannien. Doch was viele nicht wissen: Ihre Beziehung begann bereits 1972. Bald darauf machte Camilla jedoch Schluss, um Andrew Parker Bowles zu heiraten.

Die königliche Biografin Penny Junor schreibt in einem Buch über die Romanze von und Herzogin Camilla in den 70ern. Als der britische Thronfolger seinen Dienst für die Royal Navy in der Karibik leistete, erhielt er die Nachricht von Camillas bevorstehender Hochzeit.

Prinz Charles war am Boden zerstört

"Im März 1973, als Charles Tausende von Kilometern entfernt war, bat Andrew Camilla, ihn zu heiraten, und sie stimmte zu", schreibt Penny Junor. "Sie hat Charles selbst geschrieben, um es ihm zu sagen. Es hat sein Herz gebrochen." In emotionalen Briefen soll er seinen engsten Freunden von seinem Liebeskummer erzählt haben.

Es erschien ihm besonders grausam, heißt es angeblich in einem Brief, dass es das Schicksal so wolle, dass diese "so glückselige, friedliche und gegenseitig glückliche Beziehung“, nur sechs Monate dauern sollte. Er habe nun niemanden mehr in England, zu dem er zurückkehren könne. Weiter schrieb er: "Ich denke, das Gefühl der Leere wird irgendwann vorübergehen."

Prinz Charles kämpfte um Camilla

Damals soll Charles noch einen letzten Versuch unternommen haben, um Camilla zurückzuerobern. "Er hat ihr eine Woche vor der Hochzeit geschrieben und sie gebeten, Andrew nicht zu heiraten." Doch sie änderte ihren Entschluss nicht. Und so lernte Charles schließlich Diana Spencer kennen, und ihre tragische Liebesgeschichte nahm ihren Lauf...