Prinz Charles: Eindringlicher Appel! Jetzt bricht er sein Schweigen!

Schon in jungen Jahren trat Prinz Charles an die Öffentlichkeit und setzte sich für den Umweltschutz ein. So konnte er auch seinen Sohn Prinz William im Lauf der Jahre dafür gewinnen, der dieses Interesse ebenfalls an seine Kinder Prinz George und Prinzessin Charlotte weiter gab. Doch auch wenn die jüngeren Generationen das Umweltschutz-Erbe von Charles bereits weiter tragen, kommt aufhören für den Thronfolger nicht in Frage. So wendet er sich nun auch jetzt mit einer ehrlichen Botschaft an die Öffentlichkeit...