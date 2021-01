Prinz Charles: Er hat die Krone für immer verloren

In den letzten Wochen wurde immer wieder darüber berichtet, dass die Queen in diesem Jahr ihr Amt als Königin an ihren Enkel William und dessen Frau Kate weiter geben möchte. Wie es heißt, soll sie der Meinung sein, dass die beiden dafür besser geeignet wären, als ihr Sohn Charles. Für den 72-Jährigen alles andere als leicht. Schließlich wurde er sein ganzes Leben darauf vorbereitet, um in die Fußstapfen seiner Mutter zu treten. Doch damit nicht genug...