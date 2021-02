Prinz Charles: Er ist einfach nur traurig

Auch an Prinz Charles gingen die letzten Monate nicht spurlos vorüber. So mussten auch der Thronfolger und seine Ehefrau Camilla eine Reihe von Einschränkungen in Kauf nehmen. Auch seine geliebten Enkelkinder George, Charlotte und Louis bekam Charles nur selten zu Gesicht. Ein Zustand, den der Prinz nur sehr schwer ertragen kann...