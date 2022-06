Prinz Charles: Eskalation hinter den Palastmauern!

Was für ein Fiasko! Medienberichten zu Folge soll Prinz Andrew mächtig auf Zinne sein. Der Skandal-Royal soll kein Wort mehr mit seinem Bruder Charles und seinem Neffen Prinz William wechseln. Doch warum kocht der Monarch vor Wut? Das scheint damit zu tun zu haben, dass der Sohn von Queen Elizabeth II. nach den schockierenden Missbrauchsvorwürfen sein komplettes Leben umkrempeln will. "Andrew will unbedingt sein Leben wieder aufbauen und seine Titel zurück", verrät ein Palast-Insider gegenüber "The Sun".

Doch der gescheiterte Prinz hat nicht mit der Wehr seines Bruders und Neffen gerechnet. Denn Charles und William sind von Andrews Idee alles andere als begeistert und wollen den Plan des Royals stoppen. Immerhin hat er nicht nur sich selbst, sondern auch der Königsfamilie massiv geschadet. Das scheint Prinz Andrew mächtig aufs Gemüt zu schlagen, wie "The Sun" berichtet: "Die Fronten sind verhärtet, und das überschattet den Sommer in Balmoral."