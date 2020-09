Prinz Charles: Folgenschwere Entscheidung!

Kurz nach dem Austritt von Herzogin Meghan und Prinz Harry aus dem Königshaus machte ziemlich schnell die Meldung die Runde, dass die beiden von Prinz Charles finanziell unterstützt werden. So soll der 71-Jährige monatlich einen horrenden Betrag an Meghan und Harry überwiesen haben, um ihr Lebenskosten zu decken. Doch damit ist jetzt Schluss! Wie nämlich nun durch "Sun" berichtet wird, hat Prinz Charles seine Zahlungen an seinen Sohn und Herzogin Meghan eingestellt. Und das aus einem ganz bestimmten Grund...