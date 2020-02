Prinz Charles: Große Sorge!

Reddit this

Was ist nur bei den Windsors los? Nach dem "Megxit" erschüttert nun die nächste Hiobsbotschaft das britische Königshaus...

Herzogin Kate: Jetzt würgt ihr Meghan aus Kanada eins rein!

Prinz Charles in großer Gefahr

Wie nun durch mehrere britische Medien berichtet wird, entging nur knapp einem Attentat. So soll sich ein Mann, bewaffnet mit einer Armbrust, 14 Schrauben und einem sehr großen Messer, vor dem Anwesen des Prinzen, dem St James's Palace in London, aufgehalten haben. Nicht nur für alle Royalisten ein absoluter Schock! Auch für die königliche Familie erneut ein Moment des Grauens. Doch zum Glück kam Prinz Charles mit einem Schrecken davon.

Die Royales können durchatmen

Auch wenn die Situation um Prinz Charles definitiv furchteinflößend ist, können alle Royale-Fans durchatmen. Wie weiter berichtet wird, wurde der Täter vor dem St. James Palace verhaftet. Wie es durch "The Sun" heißt, soll der Täter psychische Probleme haben und bis zu einer Verhandlung am 19. März nicht mehr auf freien Fuß kommen, sondern in ärztlicher Behandlung bleiben.

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?