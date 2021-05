Prinz Charles: Große Sorge! So schlecht geht es ihm wirklich

Im Palast spricht man laut "Das neue Blatt" schon länger darüber, dass der Prinz an einer Herzinsuffizienz leide. Auch Dr. Patricia Best, Kardiologin der Mayo-Klinik in Minnesota (USA) meint, dass der Thronfolger mit diesem Problem zu kämpfen hat. Das würden auch die oft stark geschwollenen Hände und Füße bei ihm erklären. Sie vermutet, dass die rechte Herzhälfte eine Pumpschwäche aufweist. Dort wird das sauerstoffarme Blut zur Lunge transportiert. Bei einer Rechtsherzinsuffizienz strömt mehr Blut aus dem Körperkreislauf nach als die beeinträchtigte rechte Herzkammer zur Lunge weitertransportieren kann. Gleichzeitig erhöht sich der Druck in den Venen, es kommt zu Wassereinlagerungen in Händen und Füßen.