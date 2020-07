Prinz Charles: Große Sorge um den 71-Jährigen!

Außerdem dankte Charles bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach der Krankheit den Angestellten des britischen Gesundheitsdienstes NHS. "Es war eine wundervolle Gelegenheit, Leute zu treffen, die so viel an der Frontlinie gemacht haben und Unmengen an Stress und Belastung erdulden mussten. Ich weiß nicht, wie sie es machen“, soll der 71-Jährige gesagt haben. "Aber sie alle haben gesagt, dass es verschiedene Abteilungen auf eine Art und Weise zusammengebracht hat wie noch nie zuvor. Es hat eine Menge fantastischer Kooperation gegeben."

