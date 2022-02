Prinz Charles: Große Sorge um seine Gesundheit!

Charles isoliert sich

"Heute Morgen wurde der Prinz von Wales positiv auf COVID-19 getestet und befindet sich jetzt in Selbstisolation. Seine Königliche Hoheit ist zutiefst enttäuscht, nicht an den heutigen Veranstaltungen in Winchester teilnehmen zu können, und wird versuchen, seinen Besuch so bald wie möglich zu verschieben", heißt es in dem Tweet. Weitere Informationen zu seinem Gesundheitszustand gibt es bisher nicht.

Als Charles sich das erste Mal wegen seiner Infektion isolieren musste, vertrieb er sich die Zeit mit lustigen Videos aus dem Internet. Bleibt zu hoffen, dass er auch dieses Mal einen netten Weg finden wird, sich zu beschäftigen, bis er vollständig genesen ist...