Prinz Charles:: Hat Camilla seit fünf Jahren einen Liebhaber?

Fünf Jahre! So lange soll bereits die unfassbare Affäre von Herzogin Camilla (71) mit einem Mann aus Schottland dauern. Wie konnte sie Prinz Charles (69) das nur antun?!

Es soll auf Schloss Mey im Norden Schottlands passiert sein. Während ahnungslos in London war, unternahm Camilla Wanderungen entlang der Küste. Um sich mit ihrem Liebhaber zu treffen?

Niemand ahnte etwas. Man wunderte sich nur über Camillas häufige Aufenthalte in Schottland. Sogar der Hochzeit von Eugenie blieb sie mit einer Ausrede fern, um in Wahrheit Zeit mit ihrem Lover zu verbringen. Camilla soll den Mann kennengelernt haben, als ihre Ehe mit Charles in einer Krise steckte.

Prinz Charles: Skandalöse Enthüllung! Ganz England ist entsetzt!

Jetzt wurde sie offenbar erwischt. Es soll pikante Fotos geben. Ob Charles sich scheiden lässt, wird Gerüchten zufolge nach seinem 70. Mitte November entschieden. Die ganze Geschichte erfahrt Ihr im Video: