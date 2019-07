Prinz Charles: Heimliche Affäre mit diesem Superstar!

Reddit this

Prinz Charles ist ein Lebemann - keine Frage. Vor allem in jungen Jahren hat er nichts anbrennen lassen. Hatte er auch eine Affäre mit diesem Megastar?

Einst gehörte zu den begehrtesten Junggesellen der Welt. Und das wusste er auch ganz genau. Jetzt plaudert ausgerechnet ein süßes Geheimins aus....

Prinz Charles: Die Krankheit verschlimmert sich rasant!

Prinz Charles: Affäre mit Barbra Streisand?

Die weltbekannte Sängerin überrascht bei einem Konzert im Londoner Hyde Park alle mit einer pikanten Aussage! "Hätte ich die Karten richtig ausgespielt, hätte ich die erste jüdische Prinzessin werden können", verrät die 77-Jährige ihren 65.000 Fans! Dazu zeigt sie einen alten Zeitungsartikel von sich und dem Prinzen. Ob sie dabei aber wirklich auf eine Affäre anspielen will? Oder einfach nur fantasiert "was wäre wenn", ist nicht klar...

Die Gerüchteküche brodelt

Schon seit Jahren gibt es Gerüchte um eine Affäre zwischen dem Mann von Herzogin Camilla und der Sängerin. Zum ersten Mal trafen sie sich in den 70ern. In den 90ern soll der Sohn von Queen Elizabeth dann ganz schön verliebt gewesen sein. Ob es bei der Schwärmerei blieb, oder zwischen den beiden wirklich was lief? Das bleibt wohl für immer ihr süßes Geheimnis...