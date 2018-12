Reddit this

Prinz Charles & Herzogin Camilla: Ehe am Ende?

Harte Zeiten für Prinz Charles . Erst packte seine heimliche Geliebte aus und sorgte für Furore im Königspalast und nun steckt auch noch seine Ehe in einer Krise.

Doch wie kam es zu dem Dilemma?

Grund dafür soll die angespannte Lage zwischen und Sir Christopher Geidt sein. Der enge Berater der Queen empfahl ihr, Charles öfter von Sohn William vertreten zu lassen, weil dieser bei dem Volk viel beliebter sei. Viele wünschen sich den charmanten 36-Jährigen auf dem Thron. Über diese Empfehlung soll Charles so wütend gewesen sein, dass der Streit eskalierte und Sir Geidt kündigte.

Prinz Charles & Camilla: Lustige Spritztour im Tuk Tuk

Spannungen zwischen Charles und Camilla

Besonders Camilla reagierte sehr empfindlich auf diese Neuigkeiten. Falls William tatsächlich König werden sollte, müsste sie auf ihren Königinnen-Titel verzichten. Absolut unvorstellbar für die ehrgeizige Gattin von Charles. Ein Ende des Streits ist bisher nicht in Sicht. Bei einem Termin in der Westminster Abbey würdigten Charles und Gattin Camilla sich keines Blickes. Hat sich das Paar einfach nichts mehr zu sagen? Bleibt nur zu hoffen, dass Charles am Ende nicht beides verliert – seine Frau und den Thron.