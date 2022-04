Prinz Charles: Miese Klatsche! Er kocht vor Wut

Es war einer ihrer ersten offiziellen Auftritte, nach dem die Queen erkrankt war. Körperlich und seelisch sichtlich geschwächt, nahm sie an der Trauerfeier ihres verstorbenen Ehemannes teil. An diesem besonderen Tag wählte Queen Elizabeth II. jedoch ausgerechnet den in Ungnade gefallenen Sohn Prinz Andrew als ihre Stütze und Begleitung.

Das löste nicht nur bei den Zuschauern vor dem Fernseher totale Verwunderung aus, sondern auch Prinz Charles wähnte sich in totalem Unverständnis. Hat Prinz Charles nicht immer alles für seine Mutter und Königin getan? Und nun wählt sie ausgerechnet den Skandal-Prinzen als Begleitung. Auch Prinz William soll über die Wahl bestürzt gewesen sein, wie "Daily Mail" berichtet.

Immerhin sind die Anschuldigungen gegen Prinz Andrew ziemlich ernsthaft! Sein Verhalten schädigte nicht nur das Ansehen der gesamten Familie und Monarchie, sondern auch den Bankkonten seiner Verwandtschaft. Doch darüber scheint die Queen an diesem besonderen Tag hinwegzusehen. Möglicherweise sagt sie sich, dass Prinz Andrew eben noch immer Familie ist...

Doch für Prinz Charles steht fest: Er hätte an der Seite von seiner Mutter und der Königin stehen müssen!