Prinz Charles: Private Briefe aufgetaucht! Diese Infos sind wirklich pikant!

Durch "Daily Mail" wurden nun Briefe des Prinzen an seine einstige Vertraute Marjorie Dawson veröffentlicht, die im Königreich einschlagen wie eine Bombe. Die bereits verstorbene 104-Jährige war viele Jahre als Hausmädchen von Prinzessin Alexandra von Kent beschäftigt und konnte sich so das Vertrauen der Royals erarbeiten. So soll ihr Prinz Charles zu Zeiten aus seiner Ehe mit Lady Diana geschrieben haben: "Ich vermute, es war das, was man 'gefährlich leben' nennt, aber es scheint heutzutage schwer zu vermeiden!" Nach seiner zweiten Hochzeit schreibt er: "Sie haben keine Ahnung, wie glücklich ich bin, meinen Liebling Camilla zu haben." Autsch! Was die Queen wohl von dieser Veröffentlichung hält? Bis jetzt äußerte sich der Palast noch nicht dazu...