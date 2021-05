Prinz Charles: Schlimme Enthüllung! Jetzt wird es richtig bitter

Wie nun eine Quelle gegenüber "Daily Mail" verrät, soll Charles seinen Enkel Archie seit dessen Geburt am 06. Mai 2019 so gut wie nie besucht haben. So offenbart der Insider: "Die Wahrheit ist, dass der Prinz von Wales seinen Enkelsohn seit dessen Geburt gerade mal zweimal gesehen hat." Oh je! Doch damit nicht genug! Auch die übrigen Royals sollen nur wenig Interesse an dem Baby von Prinz Harry und Herzogin Meghan gezeigt haben...