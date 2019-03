Prinz Charles: Seine Krankheit verschlimmert sich rapide!

Reddit this

Als bei einem Besuch in Kuba beherzt einen Schluck vom Havana Club Rum kostete, war es nicht mehr zu übersehen, wie stark seine Hände inzwischen angeschwollen sind. Wie schlecht geht es dem britischen Thronfolger wirklich?

Was um Himmels willen ist nur los mit ihm? Es ist erschreckend, wie seine Hände inzwischen angeschwollen sind. Sogar am kleinen Finger scheint ihm sein Ring zu eng zu sein. Bereits einige Male sah man Prinz Charles mit dickeren Fingern – aber so ein Ausmaß seiner Erkrankung ist neu und beunruhigend.

Wie krank ist Prinz Charles wirklich?

Sein verheimlichtes Leiden – es wird immer schlimmer. Dr. med. Michael Prang aus Berlin zu "Das Neue Blatt": „Es gibt viele Ursachen für geschwollene Hände. Eine Herzschwäche kann durchaus dafür verantwortlich sein. In erster Linie sind dann aber meist Füße und Beine verdickt.“

Bestimmt ist Prinz Charles medizinisch bestens versorgt. Dennoch scheinen die Ärzte dem Prinzen aber nicht wirklich helfen zu können.