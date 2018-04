Prinz Charles: Überraschendes Foto aufgetaucht! So sah man den Kronprinzen noch nie!

Prinz Charles: Überraschendes Foto aufgetaucht! So sah man den Kronprinzen noch nie!

Huch, ist das wirklich noch Prinz Charles? Während die Windsors sonst viel Wert auf Etikette und Protokoll legen und sich somit in der Öffentlichkeit meist tadellos präsentieren, sorgt nun ein Schnappschuss von Prinz Charles für mächtig Aufsehen. Die Royal-Fans sind verwundert und fragen sich: "Was ist mit dem ältesten Sohn der Queen passiert?"

Prinz Charles: Traurige Neuigkeiten!

Prinz Charles: Dieses Foto sorgt für Aufsehen

Monaten befinden sich Prinz Charles und Ehefrau Camilla -trotz der bevorstehenden Geburt des dritten Sprösslings von Herzogin Kate und Prinz William- auf einer Australien-Rundreise im Zeichen der Krone. Dass dabei allerhand königlichen Plichten absolviert werden müssen, ist klar. Ein Auftritt des Prinzen sorgt dabei jedoch für besonders Aufsehen. Der Grund: Auf einem Schnappschuss der Reise scheinen dabei die Briten ihren Thronfolger nicht mehr wiederzuerkennen...

Prinz Charles: Vollkommen verändert

Während sich Prinz Charles meist adrett in der Öffentlichkeit präsentiert, ist er bei einem Termin in Australien mit Federn auf dem Kopf und einer Umhängetasche um den Hals zu sehen. Kein Wunder, dass dieser Schnappschuss bei allen Royalen-Anhängern für einige Spekulationen sorgt. Viele fragen sich: "Was steckt hinter diesem Aufzug?"

Wer jetzt dachte, dass der Prinz einen neunen Look für sich entdeckt hat, kann unbesorgt sein. Der Schnappschuss wurde von dem Thronfolger bei einem öffentlichen Termin im Northern Territory gemacht. Dabei besuchte Prinz Charles die dortigen Ureinwohner in Nhulunbuy und erhielt als Ehrengast die traditionelle Federkrone und eine sogenannte Dillybag, mit der sonst von den Ureinwohnern Essen transportiert wird. Es wird somit klar: Spätestens in Großbritannien wird Prinz Charles wieder wie gewohnt zu sehen sein...