Prinz Charles & Prinz Harry: Unerwartete Wende

Prinz Harry ist zurück in London! Am vergangen Wochenende landete der Prinz in seiner alten Heimat, um an der Beerdigung seines Großvaters Prinz Philip am kommenden Samstag teilzunehmen. Eine Frage steht dabei jedoch ganz besonders im Vordergrund: Wie werden sich Harry und sein Vater Prinz Charles nach all den Negativ-Schlagzeilen der letzten Monate gegenüber treten?