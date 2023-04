Prinz Edward: Große Sorge! So schlecht geht es dem Bruder von König Charles wirklich

Zehrt die Trauer um seine geliebte Mutter, Queen Elizabeth II., so sehr an ihm? Kein Grund zur Sorge - "Es ist alles in Ordnung. Prinz Edward geht es gut." Das beteuert zumindest der Palast gegenüber "Bunte.de". Der Bruder von König Charles leide an keinen gesundheitlichen Problemen. Wie viel Wahrheit hinter dieser Aussage steckt, bleibt abzuwarten. Doch es wäre nicht das erste Mal, dass das Königshaus flunkert...

Bereits die Erkrankung von Lady Diana wurde vom Königshaus verschleiert. Die Mutter von Prinz Harry und Prinz William litt Jahre lang unter einer Essstörung und Depressionen. Doch für das Königshaus war die Verschleierung wichtiger, als die Heilung der Krankheit.

Hoffentlich kommt Prinz Edward schnell wieder auf die Beine!