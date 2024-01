Prinz Félix & Prinzessin Claire: Das Baby ist da!

"Mit großer Freude geben wir die Geburt unseres Sohnes bekannt. Der Prinz kam am siebten Januar 2024 in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte zur Welt", teilen Prinz Félix und Prinzessin Claire am Montag über die Social-Media-Seite "Instagram" mit.

Damit nicht genug! Denn das royale Paar verrät auch, dass der neue Erdenbürger 3,220 kg wiegt und 50 cm groß ist. Doch die wohl wichtigste Information: Der Name! Und den verkünden die frisch gebackenen Eltern ebenfalls in ihrem Post: "Der neugeborene Prinz wird den Namen Balthasar Felix Karl tragen." Ein Name, der für die luxemburgische Königsfamilie eine große Bedeutung hat. Denn Balthasar heißt aus dem Hebräischen übersetzt: "Gott schütze das Leben des Königs".