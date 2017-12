Nach dem Tod der Hollywoodlegende Zsa Zsa Gabor im vergangen Dezember, hat Witwer Prinz Frédéric von Anhalt nun ganz bestimmte Pläne mit seinem Erbe. Wie Frédéric von Anhalt berichtet, will er nicht nur das Anwesen in Bel Air verkaufen, sondern ebenfalls einige Erbstücke der Legende an das Auktionshaus "Heritage" übergeben.

Prinz Frédéric von Anhalt will Zsa Zsa-Erbe versteigern

Im April 2018 soll die Auktion um Zsa Zsa Gabors Erbstücke stattfinden. So verrät der Prinz gegenüber "Bild": "Es gibt so viele Fans, die an den Sachen interessiert sind. Schon zu Zsa Zsas Lebzeiten kamen die Anfragen. Doch ich kann die Dinge ja nicht mitnehmen, wenn ich 2018 aus unserem Haus in Bel Air ausziehe." Bei der Versteigerung wird eine Summe im sechsstelligen Bereich erwartet. Geld, was der Prinz bei seinem Umzug sicherlich gut investieren kann. Auch für sein neues Wohndomizil habe er bereits einen ganz bestimmten Ort im Blick.

Prinz Frédéric von Anhalt will nach Deutschland ziehen

Wie der Prinz ebenfalls verriet, habe er vor nach Deutschland zu ziehen. Dabei soll ihn Berlin besonders reizen. So erläutert der Prinz: "Wenn die Auktion gut abläuft, bin ich aber schnell weg. Ich liebäugle damit, nach Berlin zu ziehen. Die Stadt gefällt mir. Vielleicht entscheide ich mich für eine Villa im Stadtteil Zehlendorf."