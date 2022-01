Prinz Frédéric von Anhalt: Jetzt geht es um sein Millionenerbe!

Fürst Albert

Charlènes Gefühle sind ihm egal!

Alle seine Kinder vereint und glücklich – solch ein sensationelles Foto gab es noch nie! Aber während Charlène (43) in Südafrika war, feierte Fürst Albert (63) in Monaco sein Familienglück. Ein Schlag ins Gesicht für seine Frau, aber er macht eben was er will. Denn Charlènes Gefühle sind ihm egal.