Prinz George: Großes Drama um den Sohn von William und Kate!

Laut Royal-Expertin Katie Nicholls konnte sie in den vergangen Jahren immer mehr beobachten, wie sehr sich das Bewusstsein von Prinz George in Bezug auf seine zukünftige Rolle verändert hat. So erläutert sie gegenüber "Daily Mail": "Er weiß, dass er anders ist." Oh je! Für ein Kind in seinem Alter definitiv eine bittere Erkenntnis! Doch zum Glück kann sich George auf die Unterstützung durch Prinz William verlassen. So bewies dieser in der Vergangenheit bereits des Öfteren, dass er Papa mit Leib und Seele ist!