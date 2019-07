Prinz Harry: Abgefahrene Geburtstagsüberraschung für Herzogin Meghan

trägt auf Händen. Endlich hat er die Frau gefunden, mit der er den Rest seines Lebens verbringen wird. Der kleine Archie machte das Glück der beidem vor wenigen Wochen perfekt.

Um seiner Liebsten eine Freude zu machen, soll der royale Rotschopf sich nun eine besonderes coole Überraschung für ihren 38. Geburtstag im August einfallen lassen haben. Wie das „Star“-Magazin berichtet, soll Meghan gleich zwei Geburtstagsfeiern bekommen!

Party mit den Clooneys

Die erste Feier soll zusammen mit Archie in der Villa von George und am Comer See stattfinden. „Meghan betet Amal an und kann es nicht erwarten, ihre Freundin wiederzusehen - sie sitzen oft stundenlang zusammen, tratschen und reden über ihre humanitären Arbeiten“, erzählt ein Insider dem Magazin

Die zweite Feier soll etwas formeller werden. „Es wird auf Frogmore ein Abendessen von einem Koch mit Michelin-Stern geben." Auch Meghans Mutter und ihre alten Freunde aus Amerika sollen bei der Party dabei sein.

Natürlich wird Meghan auch noch ein „richtiges“ Geschenk von ihrem Gatten bekommen. „Er hat ein kleines Vermögen für Meghans Geschenk ausgegeben“, berichtet die Quelle weiter. Scheinbar hat Harry tief in die Tasche gegriffen und eine Diamantkette mit dazu passenden Ohrringen entworfen. Wie romantisch!

