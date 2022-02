Prinz Harry: Absoluter Tiefpunkt! Er enthüllt die schreckliche Wahrheit

Harry brauchte Hilfe

Es war der erste offizielle Auftritt des palastflüchtigen Prinzen in diesem Jahr – und wie kaum anders zu erwarten, machte er sein Leiden an und in der alten britischen Heimat zum Thema. Seine schlechte psychische Verfassung hätte anfangs sogar fast seine Liebe scheitern lassen, gestand er beim virtuellen Event des Coaching-Portals "Better-Up". "Es gab einen Haufen Erkenntnisse zu Beginn unserer Beziehung. Zum einen war da der Schock für Meghan, die zum ersten Mal hinter die Fassade der britischen Monarchie schauen konnte. Zum anderen stritten wir öfter, bis sie sagte: ,Du musst jemanden treffen und mit ihm sprechen.‘"

Irgendwann sei ihm dann bewusst geworden, dass er in der Tat dringend Hilfe brauchte. Zuvor war er, ohne es wirklich wahrzunehmen, in ein Burnout gerutscht. Denn obwohl er sich sehr darum bemühte, die Öffentlichkeit für das Thema mentale Gesundheit zu sensibilisieren, habe er es versäumt, sich um das eigene seelische Wohlbefinden zu kümmern. Er sei damals an einem absoluten Tiefpunkt gewesen: "Mir war klar, dass ich meine Probleme lösen musste, sonst hätte ich Meghan verloren." Neben Gesprächen mit seinem Therapeuten helfen ihm heute tägliche Achtsamkeitsübungen. Jeden Morgen nehme er sich zwischen 30 und 45 Minuten Zeit für sich und seine Gedanken, verrät Harry. Dann gehe er mit den Hunden spazieren, genieße die Natur, meditiere. Das sei zwar durchaus anstrengend, räumt er ein, aber eben auch "die erfüllendste Tätigkeit". Man kann ihm nur wünschen, dass er auf dem langen Weg zu sich selbst bald mal ankommt und innere Ruhe findet – statt sich immer wieder an der Vergangenheit abzuarbeiten …

Alles über Stars und Sternchen sowie noch mehr exklusive Geschichten gibt es in der neuen "Closer"! Jeden Mittwoch am Kiosk erhältlich!

Blitz-Scheidung! Wie steht es wirklich um die Beziehung von Prinz Harry und Herzogin Meghan?