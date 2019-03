Es wird nicht ruhig bei und ! Eigentlich sorgte in der letzten Zeit hauptsächlich Meghans Familie für eine Vielzahl von handfesten Skandalen in der Öffentlichkeit. Doch jetzt die nächste Hiobsbotschaft...

Queen Elizabeth II.: Bedrückende Nachrichten erschüttert England

Prinz Harry: Affären-Gerüchte erschüttern die Royals

Kurz vor der Geburt ihres ersten Babys müssen sich Herzogin Meghan und Prinz Harry nun erneut der bewegten Vergangenheit des Prinzen stellen. So meldet sich jetzt Stripperin Carrie Royale zu Wort. Sie berichtet, dass sie mit Prinz Harry bei seinem verrückten Vegas-Trip -damals erschienen in der Presse einige Nackt-Fotos des Prinzen- eine wilde Liaison gehabt haben soll. Doch damit nicht genug! Carrie verrät gegenüber "Star", dass sie auch einen Brief an Herzogin Meghan geschrieben haben soll, in dem sie die Herzogin warnt...

Herzogin Meghan ist stinksauer

Wie es heißt, soll Carrie in dem Brief der Herzogin einige Tipps gegeben haben, wie sie sich in der Ehe mit Harry zu verhalten hat: "Du bist viel zu beschäftigt, um dich so um deinen Mann zu kümmern, wie du es müsstest. Das kann nur dazu führen, dass Prinz Harry sich von dir abwendet." Definitiv harte Worte, die für Meghan alles andere als leicht zu verkraften sind. So verrät eine Quelle, dass die Herzogin vor Wut gekocht haben soll. Bleibt somit nur zu hoffen, dass Harry und Meghan diese Hürde gemeinsam meistern werden...