Prinz Harry: Alles verloren! Sein Glück ist zerbrochen!

Wie nun "Sun" berichtet, soll sich die Beliebtheit von Prinz Harry beim britischen Volk im Sinkflug befinden. So sollen in den vergangen acht Jahren die Zahl derer, die glauben, Prinz Harry sei ein Gewinn für Großbritannien, von 75 auf 35 Prozent mehr als halbiert haben. Autsch! Für den Sohn von Prinz Charles definitiv eine herbe Klatsche! Doch auch Herzogin Meghan kommt bei der Umfrage nicht gut bei weg. So sollen nur noch knapp 24 Prozent der Meinung sein, dass die ehemalige Schauspielerin eine Bereicherung für die Krone ist. Was Harry und Meghan wohl von diesem Ergebnis halten? Bis jetzt gaben sie dazu jedenfalls kein Statement ab.