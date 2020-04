Reddit this

Prinz Harry: Am Ende! So schlecht geht es ihm wirklich!

Oh je! Was ist nur bei den Windsors los? Seit gestern sind Harry und Meghan keine Mitglieder mehr des britischen Königshauses. Doch obwohl sich Harry für diesen Schritt einsetzte, soll er mittlerweile enorm unter seiner Entscheidung leiden...

Harry und Meghan sind in den USA

Wie vor einigen Tagen berichtet wurde, sollen sich Harry und Meghan mittlerweile in den USA befinden, um sich dort ein neues Leben aufzubauen. Wie es heißt, will Meghan als Schauspielerin wieder voll durchstarten und fern ab der Krone ihrer Leidenschaft nachkommen. Doch obwohl Harry in den vergangenen Wochen immer wieder betonte, dass er hinter seiner Frau steht und den Austritt aus dem Königshaus nicht bereut, sollen den Sohn von schlimme Zweifel plagen...

Harry geht es nicht gut

Wie Angela Levin, die ihren Lebensunterhalt mit dem Verfassen renommierter Biografien von verdient und Harry seit Jahren begleitet, nun erklärt, erkennt sie Harry kaum wieder. So berichtet sie gegenüber "Daily Mail": "Ich sehe, dass Harry sich zum Schlechteren verändert hat, ja sogar herzlos geworden ist, und dass er ganz offensichtlich sehr gestresst ist. Obwohl ich ihn kaum wiedererkenne, glaube ich immer noch, dass es ihn innerlich zerreißt, seine Familie, sein Land und seine militärischen Verbindungen hinter sich lassen zu müssen." Geht Harry doch als Verlierer des "Megxits" hervor? Wir können gespannt sein, wie es für das Paar weiter geht...

