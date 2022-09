Prinz Harry: Auf der Beerdigung eskalierte der Familienstreit

Was genau gesprochen wurde, konnte man nicht hören. Doch Harrys Körpersprache verriet auch so genug. "Was wollt ihr denn noch von mir, was soll ich denn machen?", schien er zu sagen. Generell wirkte er überaus unsicher, wie er mit seiner eigenen Familie umgehen sollte. Ständig war er vorsichtig auf der Suche nach Kontakt, wollte sich bei Gesprächen einbringen, Anschluss finden.

Doch viele seiner Angehörigen sahen es offenbar gar nicht ein, Harry einzubinden oder ihm entgegenzukommen. Zu groß ist der Frust, zu klein das Vertrauen, dass sie in ihn haben. Denkt man dabei an die verstorbene Königin, kann es einem wirklich nur leidtun. Nicht mal an einem solchen Tag herrscht Frieden. Das hätte Elizabeth nicht gewollt …