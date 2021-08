Prinz Harry: Aufgeflogen! Jetzt kann er sich nicht mehr rausreden

Heftige Kritik an Harry

Vor wenigen Wochen plauderte Harry im TV noch über den Klimawandel und bezeichnete ihn als eines der "drängendsten Probleme, mit denen wir konfrontiert sind". Auf seine geliebten Reisen mit dem Privatjet möchte er aber nicht verzichten. Offenbar gelten für den Sohn von Prinz Charles andere Regeln.

Laut "The Sun" flog Harry am vergangenen Donnerstag von Aspen nach Santa Barbara - und das in einer 52 Millionen Euro teuren Maschine, in der nur 20 Leute sitzen können. Danach soll er in ein Auto umgestiegen sein, in dem er sich etwas von dem zweistündigen Flug erholen konnte. Dafür erntet er nun heftige Kritik!

Es ist nicht das erste Mal, dass Harry sich den Vorwürfen seiner Fans stellen muss. Bei einem Event in Amsterdam erklärte er vor einiger Zeit, dass er bei "99 Prozent" seiner Flüge in einer Linienmaschine sitze. Doch: "Gelegentlich brauche ich eine Alternative", so der Ehemann von Meghan. Ob seine Fans sich mit dieser Erklärung wohl zufriedengeben werden...?

Darum kann Prinz Harry niemals richtig glücklich werden: