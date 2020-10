Prinz Harry: Beim Scheidungsanwalt erwischt! Jetzt ist es offiziell

Dann setzte Meghan die Übersiedlung nach Nordamerika durch. Doch auch hier geriet die launische Schauspielerin mit Herzogin-Titel mit allen in Konflikt. Die Nachbarn in Kalifornien sind genervt, weil Meghan und Harry ihr Haus absichern, als wohne dort der Kaiser von China. Dann fädelte sie eine Zusammenarbeit mit dem Filmanbieter Netflix ein, die dem Paar 135 Millionen Euro einbringen sollte. Dafür hätte Harry allerdings Familiengeheimnisse auspacken müssen – ein absolutes Tabu für den Prinzen. Und zu allem Überfluss will Meghan nun Harrys Bekanntheit und ihren Titel dazu einsetzen, eine politische Karriere zu starten. Fernziel: US-Präsidentin. Für Harry ein Horror. Denn genau vor so einem Amt mit gnadenloser Öffentlichkeit ist der Prinz ja aus England geflohen.

Jetzt reichte es ihm. Heimlich ließ er sich im Lipstick Building beraten. In der Kanzlei von Bernard E. Clair fand er juristischen Rat. Denn noch etwas treibt den Prinzen an: die Liebe zu Archie (1), seinem kleinen Sohn. Für ihn will er eine ruhige Zukunft. Ohne Meghan.