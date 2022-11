Prinz Harry: Bitter getäuscht! Er dachte Meghan wäre wie seiner Mutter Diana

Author Tom Bower stellt nun in seinem Buch "Revenge: Meghan, Harry, and the War Between the Windsors" die Behauptung auf, dass Prinz Harry die Hoffnung hegte, seine Familie würde endlich die Ähnlichkeit seiner Herzogin Meghan zu seiner verstorbenen Mutter Diana erkennen. Er schreibt über den vor den Kopf gestoßenen Royal: "Er war enttäuscht. Niemand war der Meinung, dass seine verletzliche Mutter etwas mit seiner Freundin gemeinsam hatte. Noch unangenehmer für ihn war, dass sie dachten, Meghan würde nicht in die königliche Familie passen".

Besonders sein Onkel Charles Spencer soll dem Sohn von König Charles damals ins Gewissen geredet haben, dass eine Vermählung nach so kurzer Zeit überstürzt sei. Doch Prinz Harry nahm seine Ratschläge nicht ernst, wie Tom Bauer weiter berichtet: "Spencer, der dreimal verheiratet war, mahnte seinen Neffen, seine Eile in Bezug auf die Ehe zu überdenken. Dieser Ratschlag löste eine bittere Reaktion aus".

Ob er damit die richtige Entscheidung getroffen hat? Was Herzogin Meghan nun wieder im Schilde führt erfährst du im Video: