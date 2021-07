Prinz Harry: Bittere Abfuhr - Sie will ihn nicht mehr sehen

Bittere Abfuhr für Harry

Der Royal-Experten Duncan Larcombe verrät, dass die Monarchin die Zeit in Schottland genießt, weil sie Dort für einen Moment "die Krone abwerfen" kann. Normalerweise wäre auch die Familie willkommen, doch Elizabeth hat natürlich nicht vergessen, dass Harry nach seinem Skandal-Interview mit Oprah sogar ein Enthüllungsbuch plant. Dieses Drama kann sie während ihrer Auszeit nicht gebrauchen!

"Wenn Covid und das Drama, das sich in den letzten Monaten um Harry und Meghan abgespielt hat, nicht gewesen wären, wären sie sicherlich zu einem Familientreffen nach Balmoral eingeladen worden", so Larcombe. In diesem Jahr muss das Paar allerdings auf eine Einladung verzichten...