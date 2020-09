Prinz Harry: Bittere Enthüllung! So denken die Royals wirklich über ihn!

Wie nun berichtet wird, soll Prinz Philip, der Großvater von Prinz Harry, den Bruch seines Enkels mit der Krone nach wie vor in Frage stellen. So erklärt nun die Biografin des Queen Ehemannes gegenüber "Daily Mail", das Philip der Meinung ist, dass Harry der Heimat und allem, was ihm wichtig war, den Rücken zukehrt, um in Nordamerika ein Leben als "egozentrischer Celebrity" zu führen. Autsch! Definitiv harte Vorwürfe! Was Harry wohl darüber denkt? Bis jetzt äußerte er sich noch nicht dazu...