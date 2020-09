Prinz Harry: Bittere Enthüllung! So geht es ihm wirklich!

Schon kurz nach dem Austritt von Herzogin Meghan und Prinz Harry aus dem britischen Königshaus machte die Meldung die Runde, dass Prinz Harry in Los Angeles enormes Heimweh geplagt haben soll. Wie es heißt, soll der Prinz seine Freunde und Familie so sehr vermisst haben, dass er in ein tiefes Loch gefallen ist. Aber auch der Umzug von Harry und Meghan von Los Angeles nach Santa Barbara hat an Harrys Zustand scheinbar nichts geändert...