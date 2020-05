Prinz Harry: Bittere Erkenntnis! Er bereut alles!

Armer ! Obwohl der älteste Sohn von stets hinter dem "Megxit" stand, soll er diese Entscheidung mittlerweile bereuen!

Prinz Harry ist unglücklich

Wie nun eine Quelle gegenüber "The Telegraph" berichtet, soll sich Harry seit seinem Austritt aus dem Königshaus am 01. April überhaupt nicht mehr wohl fühlen. So erklärt nun der Insider: "Er hat Freunden erzählt, dass er immer noch nicht glauben kann, dass dies geschehen ist. Er kann nicht glauben, dass sein Leben auf den Kopf gestellt wurde." Oh je! Doch damit nicht genug! Wie es weiter heißt, soll Harry vor allem seine alten Kameraden beim Militär vermissen...

Harry fühlt sich einsam

"Harry hat Freunden erzählt, dass er die Armee und seine militärischen Ernennungen wirklich vermisst", heißt es durch die Quelle weiter. Ebenfalls fügt sie hinzu: "Er vermisst die Kameradschaft, die bei den Streitkräften herrscht." Ob sich dieses wehmütige Gefühl von Prinz Harry in den nächsten Wochen wohl noch legen wird? Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass ihn Meghan in dieser schweren Zeit unterstützend zur Seite steht und Harry aufbaut...

