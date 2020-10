Prinz Harry: Bittere Tränen um seine Meghan!

In der letzten Zeit traten Meghan und Harry immer wieder an die Öffentlichkeit, um sich gegen Mobbing auf Social Media auszusprechen. Wie die beiden erklärten, wollen sich auch ihre eigenen Social-Aktivitäten auf Eis legen, da sie in den sozialen Netzwerken immer wieder böse Anfeindungen erleben mussten. Für Harry ein Thema, welches ihn ganz besonders beschäftigt. So erklärt er bei "ARD"-"Brisant": "Wir dürfen uns nicht weiter anschreien. Soziale Medien sind der schlechteste Ort, solche Gespräche zu führen. Aussagen werden aus dem Kontext gerissen, jeder hat seine festgefahrene Meinung. Diese Gespräche müssen sich durch alle gesellschaftlichen Bereiche ziehen und durch alle Ebenen der Macht." Wow! Ehrliche Worte, die einen tiefen Einblick in Harrys Innerstes geben. Doch damit nicht genug...