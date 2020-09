Prinz Harry: Bitterer Streit mit Queen Elizabeth und Prinz Philip!

Wie nun Royal-Expertin Lady Colin Campbell in ihrem Buch "Harry and Meghan: The Real Story" nun berichtet, soll Prinz Philip von der Hochzeit von Harry und Meghan überhaupt nicht begeistert gewesen sein. So soll er probiert haben, Harry von der Heirat abzuhalten: "Es war kein Snobismus seinerseits. Die Eigenschaften, die eine Schauspielerin erfolgreich machen, sind genau die gegenteiligen von denen, die eine gute Herzogin ausmachen. Es gab keinen Zweifel für ihn, dass es gleichermaßen unfair gegenüber Meghan und die Monarchie wäre, von Meghan zu erwarten, lebenslang royale Pflichten zu erfüllen (...)." Autsch! Doch obwohl die Queen intervenieren wollte, konnte sie die Wogen nicht glätten...