Prinz Harry: Böse Anfeindungen gegen Prinz William!

Wie der Royalexperte und Autor Duncan Larcombe nun gegenüber der britischen "OK!" berichtet, soll Harry ihm gegenüber bereits 2008 geäußert haben, dass er sich neben William nicht mehr wohl fühlt. So soll Harry damals erklärt haben: "Er erzählte mir, es nerve ihn, dass William als der Vernünftige und er als die tickende Zeitbombe gilt." Ebenfalls ergänzt Ducan: "Er sagte, dass es Zeiten gab, in denen es eigentlich Harry war, der William Ratschläge gegeben habe." Autsch! Ob sich die Wogen zwischen den beiden Brüdern wohl jemals wieder glätten werden? Wir können gespannt sein...