Prinz Harry: Damit hat niemand gerechnet

Wie Prinz Harry nun erläutert, ist sein Sohn Archie schon jetzt gewaltig damit beschäftigt, über seine Berufswünsche zu schwadronieren. Bei einer Rede im Rahmen der "Invictus Games" offenbarte der Queen-Enkel über seinen Sprössling: "Wenn ich meinen Sohn Archie frage, was er mal werden will, sagt er 'Astronaut', und mal sagt er 'Pilot' - Hubschrauberpilot natürlich. Nichts würde seine Mutter und mich stolzer machen." Wow! Was für ein zuckersüßer Einblick in das Familienleben von Harry und Meghan mit ihren Kindern, den so sicherlich niemand erwartet hätte! Ob Harry uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Beichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!