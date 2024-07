Prinz Harry: "Der Lack ist ab" - Er hat offenbar genug

Denn auch nach vier Jahren hat Harry in Montecito noch immer keinen Anschluss gefunden. Er hat weder Freunde dort, noch kommen seine früheren Kumpels ihn in den USA besuchen. Der Grund: Kaum einer möchte Zeit mit Meghan verbringen! Harrys Frau selbst kümmere das wenig, so Quinn weiter, denn: "Sie befindet sich in ihrer natürlichen Umgebung."