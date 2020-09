Prinz Harry: Der nächste Tiefschlag für die Krone!

"Bei dieser Wahl werde ich nicht in der Lage sein, hier in Amerika zu wählen", erklärt Harry vor der Kamera. Doch was meint Harry mit dieser Aussage? Hat der Queen-Enkel etwa vor, seine britische Staatsbürgerschaft abzugeben und will ein US-Bürger werden, sodass auch er bei der nächsten Wahl seine Stimme abgeben kann? Für die Krone wäre das definitiv ein erneuter Tiefschlag. So würde Harry mit dieser Entscheidung seiner Heimat endgültig den Rücken zu kehren. Was seine Familie über diese Aussage denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerten sich die Royals jedenfalls noch nicht dazu...