Prinz Harry: Der nächste Tiefschlag für die Queen

Seit seinem Austritt aus dem britischen Königshaus sorgt Prinz Harry bei seinen royalen Familienmitglieder für mächtig Kopfzerbrechen. So erhebt er nicht nur öffentlich schwere Vorwürfe gegen die Krone, sondern lässt auch keine Gelegenheit aus, um über die schlimmen Ereignisse seiner Kindheit zu reden. Vor allem für die Königin alles andere als leicht! So ist es kein Geheimnis, dass Harry stets zu ihren Lieblingsenkeln gehörte. Doch die jüngste Nachricht wird der britischen Monarchin erneut einen tiefen Stich ins Herz versetzen. Wie nämlich nun durch den New Yorker Verlag "Penguin Random" bekannt gegeben wurde, will Prinz Harry Ende nächsten Jahres ein Enthüllungsbuch veröffentlichen! Autsch! In einer Mitteilung zu dem Werk heißt es durch Prinz Harry: "Ich schreibe dies nicht als der Prinz, als der ich geboren wurde, sondern als der Mann, der ich geworden bin." Was Harry genau in diesem Buch darlegen möchte, ist noch nicht bekannt! Begeistert werden die Royals davon allerdings nicht sein...