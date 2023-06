Prinz Harry: Die letzte Brücke bricht ab

Um weiter als einer der Stellvertreter des Königs fungieren zu können, bräuchte Prinz Harry einen Wohnsitz in England. Den hat er nun ganz offiziell verloren. Doch wie Experten gegenüber "The Sun" erklären, sei ihm dies ohnehin nicht wichtig.

"Der Verlust ihres britischen Zuhauses ohne Ersatz ist eine große Sache. Der wichtigste Aspekt für Harry ist, dass er dadurch nicht mehr als Counsellor of State fungieren kann", so Royal-Experte Richard Fitzwilliams. Und er fügt hinzu: "Aber natürlich scheint es so, als würden sich Harry und Meghan überhaupt nicht mehr für Großbritannien interessieren."